غاز تك: سنعمل على تحويل مليون سيارة إلى الغاز الطبيعي في فترة وجيزة

قال المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غاز تك، إن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية في الغاز الطبيعي، حيث تحتوي على شبكة تغطي كافة أنحاء الجمهورية و208 محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، وجرى تحويل أكثر من 320 ألف سيارة، حيث بدأ هذا المشروع منذ نحو 24 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لدينا 74 مركز تحويل سيارات للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والرئيس يولي اهتماما شديدًا به، ونخطط أن نزيد رقم تحويل 50 ألف سيارة إلى الغاز الطبيعي".

وتابع، أن التحويل إلى الغاز الطبيعي لم يعد يؤثر على محركات السيارات، حيث أصبح نظام الغاز الطبيعي مناسبًا للسيارات الحديثة، مشددًا على أنها تعمل بكفاءة وتوجد أطقم تحويل تناسبها حيث إنها معتمدة من الشركات المصنعة.

وأوضح، أن التحويل يستغرق ما بين ساعتين إلى 4 ساعات في مراكز التحويل، حيث يجب على المواطن أن يحضر معه صورة من البطاقة الشخصية والرخصة وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه ويتعاقد بأنظمة تقسيط ميسرة للغاية لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 4 سنوات.

وأوضح: "في الفترة الماضية تم تمويل بقيمة 172 مليون جنيه كسيارات محولة، أي أن الإقبال على التحويل كبير، وفي العام الماضي حولنا 43 ألف سيارة ولدينا طاقة فائضة في مراكز التحويل تستطيع تغطية الزخم الموجود في الفترة المقبلة".

وأردف: "لدينا خطة للتوسع في إنشاء نحو 366 محطة غاز طبيعي في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات في كل أنحاء الجمهورية والدولة تدعمنا بكل السبل، وأنظمة التحويل مدعمة من قبل وزارة البترول، ولدينا خطة بتحويل ما يتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف سيارة في الفترة القادمة، وإن شاء الله نستطيع تحويل مليون سيارة إلى الغاز الطبيعي في فترة وجيزة لتوفير المنتجات البترولية السائلة المستوردة ولدينا شباب مدرب على أعلى مستوى حيث تهتم وزارة البترول بهذا الأمر بشكل مكثف".