قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بنك ناصر الاجتماعي وافق على منح قروض وشراء سيارات للصحفيين.

وأوضح خراجة في بيان للنقابة اليوم، أن ذلك سيتم بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 2100 جنيها بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.