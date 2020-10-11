داود أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا

وصف رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بأنهم أكبر مصيبة حلت على تركيا.

وقال داوود أوغلو، في مؤتمر حزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا، إن "حرص أردوغان على البقاء في الحكم جعله لا يتردد في عقد التحالفات السياسية غير الطبيعية مبدئيا، كتحالفه مع حزب قومي وآخر يساري هما الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح أن "أردوغان أقام تحالفا حتى مع انقلابيي نهاية تسعينيات القرن الماضي"، متهما إياه بوضع العراقيل في وجهه.

وقال: "أردوغان ترك أصدقاءه الذين كافحوا وناضلوا معه في مقابل رموز تركيا القديمة، ويحاول أن يعيقنا نحن الآن، جعل على يمينه بهجلي الذي كان أحد شركاء انقلاب 1997، وعلى يساره برينجك المعادي للأذان والحجاب، والذي قال إن انقلاب 1997 لا يزال مستمرا".

وفي تعليقه على دعوة أردوغان الأتراك مؤخرًا للصبر على المصاعب التي يمرون بها، قال داوود أوغلو "إن الأمة ستصبر، ولكن على أي مصيبة سيصبرون؟ ومن هم المتسببون في هذه المصيبة؟ إذا كان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، حسنا، فمن السبب في كل ذلك يا ترى؟ أنتم أنفسكم المصيبة، أكبر مصيبة حلت على هذا الشعب هو ذلك النظام الذي حول البلاد إلى شركة عائلية كارثية".

انتقد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إدارة حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع الأزمة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد التركي.

وقال داود أوغلو خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه: "ضعوا حدًّا لمحاباة الأقارب، بدءا بوزير الخزانة والمالية، فواجبكم ليس حماية أقاربكم أو وزرائكم، بل حماية الليرة التركية، وشرفنا الوطني، ورفاهية أمتنا الدولية"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

واتهم داود أوغلو الحكومة بأنها معزولة عن الحقائق، قائلًا: "هل يمكن لحكومة معزولة عن مثل هذه الحقائق أن تخرج بلادنا من هذه الأزمة الاقتصادية؟ أناشد مرة أخرى أولئك الذين يحكمون البلاد: العقل والأخلاق هما الطريق؛ كن صادقًا، اسمع صوت الأمة، نأمل أن تسمع هذه الحكومة الائتلافية أصواتنا".