مستشار رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمصريين

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنّ المواطن هو "رقم واحد" لدى الدولة والحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، حاليا، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد الكلية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بشأن التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنّ الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطن، ومستوى رفاهية أفضل للمواطنين.

وأوضحت أنّه لا يليق أبدا وجود معدلات الفقر أو معدلات بطالة متدنية، وهو أمر عملت عليه الحكومة المصرية، وتواصل العمل، متابعة: "إحنا عايزين مستوى معيشة أفضل، وتعليم وصحة أفضل، ومساحة للمواطن أفضل، ولأول مرة منذ فترة نجد المستويات من التخطيط العمراني التنمية المكانية التي تعمل عليها الدولة، وتعمل على تنفيذها".

يذكر أنّ مدبولي، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018، وآخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو بأمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 3 أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.