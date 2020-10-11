محمود حافظ: تكريمي من الرئيس السيسي مسؤولية كبيرة

أبدى الفنان محمود حافظ، سعادته بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، والوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بصحبة أبطال مسلسل "الاختيار".

وقال محمود حافظ، في تصريحات لـ"الوطن"، "وقوفي أمام الرجل الأول في الدولة الرئيس السيسي، شرف عظيم، بمثابة دفعة للأمام نحو الأفضل".

وتابع: "دائمًا أشعر بفضل الله وأنني أسير على خطى ثابتة، عندما يتم تكريمي من الرجل الأول في الدولة، هذا الأمر يمنحني مصداقية ودافع أكبر للعمل".

وأضاف "حافظ"، قائلًا: "أتمنى من الله أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأقدم لهم الأحسن بشكل مستمر، خصوصًا وأن تكريم الفنان من قبل الرئيس السيسي، مسؤولية كبيرة، (يارب أكون قدها)، لأن الجمهور يطلب منك المزيد، ويسألوا ماذا بعد، (ربنا يقدرني وأكون على قدر المسؤولية)".

وتابع: "وزي ما قولت في كلمتي أمام الرئيس، إحنا بنتعب في التصوير، ويكون في إرهاق، فما بالك بالجنود والضباط اللي بيحمونا، إحنا نيجي جنبهم إيه؟ كنت أتمنى ويشرفني أن أكون جندي من جنود مصر، لكن لم يحالفني الحظ، ربنا يقدرنا ونقدم أعمال هادفة وتحمل في طياتها رسائل مهمة".

ووقف الفنان الشاب محمود حافظ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتين الأولى في عام 2019 من خلال حضوره وأبطال فيلم الممر الندوة التثقيفية الـ31، والثانية اليوم بحضور أبطال مسلسل الاختيار في الندوة التثقيفية الـ 32.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل أسرة مسلسل "الاختيار" من أبطال المسلسل والقائمين على العمل، كما اختص الفنانين الذين جسدوا الشخصيات الإرهابية، خاصة الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "أنتم قدمتم الصورة الحقيقية لهم، صدقوني، صحيح ده تم".

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32: "فيه ناس نبقى عاوزين نمسكهم ونحاسبهم لو قدرنا أو لو اضطرينا اننا نقاتلهم هنقاتلهم، وفيه ناس تانية تقدم أرواحها وتروح عند ربنا عشان البلد دي تعيش".

ووجه حديثه لأبطال مسلسل "الأختيار"، قائلا: "أرجوا من فضلكم أقبلوا شكري وشكر كل المصريين على اللي أنتوا عملتوه".