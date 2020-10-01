محمود حافظ: أحلم بالنجومية.. وحياتي اتغيرت بعد الزواج

أكد الفنان محمود حافظ، أنه يسير على خطوات في مشواره الفني، وأنه يحاول كل عام أن يحرز تقدمًا ملحوظًا عن العام الذي سبقه، مشيرًا إلى أنه يحلم بالنجومية.

وأضاف "حافظ"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "أحلم بالنجومية المطلقة لكن كل حاجة ولها وقت"، لافتًا إلى انه عندما شارك في مسلسل الفتوة، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، تعلم التعامل مع الحيوانات، بسبب تصوير جزء كبير من مشاهده رفقة حصان.

واوضح إلى أنه كان يذهب كل يوم للحصان، ويطعمه سكر: "كنت بطبطب عليه عشان يتعود عليّ، والحصان متغيرش في المشاهد، لأني تعودت عليه".

وقال "حافظ" إنه يشعر بالفخر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية: "أهلي فخورون بي في الريف، وعندما كنت أعزب لم أكن حريصًا على خطواتي، لكن بعد الزواج وفخر الناس بي أصبحت أتحسس خطواتي الفنية وفي الحياة بكل دقة حتى أحقق نجاحات مضاعفة".

وتابع: "الناس في الريف ممكن يكسروك أو يسندوك، فممكن يقولك ده اتجنن وعاوز يمثل، أو يطلع لاعب كرة، بس لو الشخص موهوب بيوصل ويؤكد لهم إن حلمه كان صح".

وأردف: "أنا قوي الإرادة ومثابر وقدمت أكثر 3 مرات في أكاديمية الفنون ونجحت في المرة الأخيرة عام 2003، وبعدها بدأت طريقي نحو النجومية".

ووجه في اللقاء التليفزيوني الشكر إلى أهل قريته، وقال: "الفرحة في عينيهم عندي بالدنيا، أتمنى أكون أحسن واحد في العالم من أجلهم، عندنا الناس متفتحة ومتعلمين، والتعليم في بلدنا من 1950، لكن عندما تنجح تحس إنك فرحت أهل بلدك وناسك وده حاجة مهمة أوي".