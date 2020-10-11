عاجل.. الحكومة تعلن ربط العمالة غير المنتظمة بفرص العمل الجديدة

أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سعت لتحويل "محنة كورونا" للعمالة غير المنتظمة لـ"منحة".

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد "الكلية"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأوضحت "صالح"، أن المنحة التي صرفتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، هي مساندة من الدولة لأبنائها ممن فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن قاعدة البيانات التي سجلتها الحكومة المصرية للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا "عمرنا ما كنا نحلم بيها"، لافتة إلى أن تلك القاعدة تضم العمالة، وأماكنهم، والقطاعات التي يعملون بها، ومن ثم يُمكن الربط بين تلك العمالة والفرص المتاحة لعملهم سواء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى الجديدة.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية رصدت انخفاض معدلات الاستهلاك في المجتمع المصري مؤخرا، ومن ثم تم إطلاق المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، موضحة أن الاستهلاك سيعود للارتفاع بعد زيادة دخل المواطنين.

يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.