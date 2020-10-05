محمد هنيدي: تركت "فوازير شريهان" وهربت بسبب مشهد مع عادل إمام

قال الفنان محمد هنيدي، إنه في بداياته الفنية، عمل في بعض الأدوار القصيرة مع الفنان عادل إمام، ومنها دوره المعروف في فيلم "بخيت وعديلة"، وفيلم "المنسي"، الذي كان يقول فيه جملته الشهيرة "الفيلم ده قصة ولا مناظر"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E".

وأضاف "هنيدي"، أنه أثناء تصوير فيلم "المنسي"، حينها كان يصور الفوازير مع شريهان، وطلب منه أن يؤدي دورا في الفيلم مع عادل إمام، فهرب من مبنى التلفزيون، لكي يؤدي هذا المشهد في شارع عماد الدين، وكان عبارة عن جملة.

وعن انتشار ظاهرة كورونا، أوضح الفنان، أنه يقلق من أي ظاهرة بالطبع، وفي البداية جلس في المنزل، والتزم كل الإجراءات، كما ذكر أنه في الأيام الأولى، كانوا قلقين، ولكن فيما بعد اعتادوا على ذلك.

وأكد أنه تعلم "الإفيهات" من المسرح، ووجوده أمام الجمهور، وأحيانا يطلب المخرج منه "إفيه"، فيقوله، مثل إفيه "والنبي لأنيمك من المغرب يا صين"، كما أن مسرحية "حزمني يا" لم يكن له دورا، ولكن المخرج صنع له دورا أثناء العمل، موضحًا أنه قام ببطولة مسلسين فقط، وهما رمضان مبروك أبوالعلمين حمود، و"أرض النفاق".

وأشار إلى أنه تناول كسكسي كثيرا في مسلسل أرض النفاق لأن دور والده كان "بائع كسكسي"، وأن المميز في هذا العمل أن الممثل يتجدد في أدواره طول الوقت، وأن البطل قريبا من الناس، ومثل أي شخص عادي، موضحا أنه أحب الشجاعة والبخل، لأنهما كانت حلقات "دمها خفيف".

وتابع: "لو في حياته الحقيقية وعُرض عليه تناول حباية أخلاق، فسيتناول حباية الشجاعة".