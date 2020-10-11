الثلاثاء.. "ملحمة أكتوبر" على مسرح البالون من بطولة مديحة حمدي

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، احتفالية بعنوان "ملحمة أكتوبر" في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 13 أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

تتضمن الاحتفالية مجموعة من أشهر الأغاني التي تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتعد من السمات الفنية الأساسية التى ظهرت وقت حرب النصر، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدرامية والشعر، ويشارك في تقديم الحفل الفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفى يوسف، إضاءة محمد عبدالمحسن، إعداد وإخراج وليد طه.

ويشارك فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، بميدلى لأجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، إلى جانب مجموعة من أغانى الفريق التى أشتهر بها، يتغنى بها الفنانون "عماد كمال، عبدالله الجسمي، عماد كمال، أحمد الأمير".

وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة من الأغاني الوطنية والمواويل الشعبية يتغنى به نجوم الفرقة " فتحي الهواري، نورا صبحي، عبده زغلول، فكري القناوي"، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، إشراف فني للفنان عاطف سعيد.

من المقرر أن تكون الأغنيات المذاعة خلال العرض هي الأغنيات التراثية التي قدمها كبار مطربي مصر والوطن العربي عن الحرب أمثال عبدالحليم حافظ ومحمد رشدي ووردة الجزائرية.