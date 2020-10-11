محمد عبدالرحمن: إضحاك الجمهور أمر صعب.. ده ثواب نؤجر عليه

قال الفنان محمد عبدالرحمن، إن فيلم "الخطة العايمة"، كوميديا لكن من خلال موضوع محكم، موضحا أن الجمهور يشهد بقوة الفيلم من خلال "الرفيو" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعليقات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأضاف الفنان الشهير بـ"توتة" في مداخلة هاتفية في برنامج "حلوة يا دنيا"، المذاع على فضائية "TEN"، وتقدمه الفنانة اللبنانية مادلين طبر، أن إضحاك الجمهور من أصعب الأشياء، خاصة أن الكوميديا تهز أعماق الأشخاص، وتزيل هموهم وتدخل السرور على قلوبهم، وقد يحصل الشخص على ثواب من الله مقابل إسعاد الأشخاص قائلا: "أعتقد عليها ثواب من ربنا".

وأشار "عبدالرحمن"، إلى أنه لا يعيد مشاهدة اللقطات التي يسجلها على "المونتير"، ويتعامل بمبدأ "بارك الله فيما رزق"، كما نوه بأنه تلقى عرض لفيلم سينمائي جديد، لكنه مازال يدرسه، أما في في العروض المقدمة إليه خاصة بالمسرح، فتلقى عرضين بعيد عن مسرح مصر، الذي انتهت عروضه في الوقت الحالي، لكن لم يختار الأفضل منهما حتى الآن.

وبارك عبدالرحمن لنجوم مسرح مصر على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس"، على مسرحيتهم التي يعدان لها حاليا باسم "صباحية مباركة"، وللفنان أشرف عبدالباقي في مسرحية "اللوكندة"، التي سيتم عرضها على مسرح الفنان نجيب الريحاني.