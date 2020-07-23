محمد عبد الرحمن يدرس العودة للمسرح مرة أخرى

بعد مشروع مسرح مصر مع أشرف عبد الباقي والذي انتهى منذ عام، قرر أبطال مسرح مصر تقديم عروض منفردة كل شخص بمفرده، وبدأت هذه التحضيرات بمسرحية "صباحية مباركة" لعلى ربيع وأوس أوس والمقررعرضها بعيد الأضحى المقبل.

وقال محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أنه مرتبط بالمسرح بشكل كبير ويستعد في الوقت الحالي لتقديم مسرحية فكرتها جديدة ستكون خارج إطار مسرح مصر.

يذكر أن محمد عبد الرحمن يعرض له حاليا مسلسل "جمجوم وبمبم" مع محمد سلام على أحد المنصات الإلكترونية.