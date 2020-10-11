رئيس جامعة المنصورة يلبي دعوة باحثة ماجستير من ذوي الهمم

وافق رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، على تلبية دعوة قدمتها له الطالبة "تغريد محمد أحمد"، الباحثة بقسم علم الحيوان في كلية العلوم، لحضور مناقشة رسالتها لنيل درجة الماجستير، ولم يتردد رئيس الجامعة في الاستجابة لدعوة الطالبة، خاصةً وأنها من ذوي الهمم.

وقدم الدكتور أشرف عبد الباسط التهنئة للباحثة، نظراً لجهدها ودأبها على مواصلة العلم، مؤكداً على أهمية مساندة المتفوقين والموهوبين ودعمهم ورعايتهم، خاصةً أصحاب الهمم، ومنحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الماجستير في علم الحيوان، عن رسالتها بعنوان "تأثير زيت بذور الفجل على العقم الناجم عن الفشل الكلوي في ذكور الجرذان".

وضمت لجنة الإشراف على الرسالة كلاً من الدكتور جمال محمد فتحي، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة المنصورة، والدكتور السيد محمد الحبيبي، وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور أحمد عبد الحميد هنداوي، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتور قدري عبد القادر مختار، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة دمياط، والدكتور جمال محمد فتحي إدريس، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة المنصورة.

وحضر مناقشة الرسالة كل من الدكتور أسامة العيان، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور رزق مصطفى إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد المحمودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة إسماعيل، عميد كلية العلوم الأسبق، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.