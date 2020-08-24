صور.. الموسيقار ماجد سرور يحضر مناقشة رسالة ماجستير في جامعة أسيوط

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون التعليم والطلاب الموسيقار الدكتور ماجد سرور، أستاذ آلة القانون بالمعهد العالي للموسيقي العربية وذلك خلال زيارته لكلية التربية النوعية لحضور مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة دينا عبدالفتاح المعيدة بقسم التربية الموسيقية والتي تحمل عنوان "توظيف بعض صولوهات آلتي الأكورديون والأورج لتحسين مستوى آداء دارسي آلة القانون"، والمنعقدة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ونائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي.

وأكد الدكتور شحاتة غريب على اهتمام إدارة بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الفنية داخل الجامعة، والعمل على إبراز العناصر الموهوبة والمتميزة في كافة المجالات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مواهبهم على نحو علمي سليم وتوفير لهم سبل التدريب العملي على أيدي المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة وهو المشهد الذي تتصدره كلية التربية النوعية بما تضمه من أساتذة أكفاء في مختلف التخصصات وكذلك طلاب متميزين في مختلف المجالات الفنية.

وأوضح الدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، أن زيارة الموسيقار ماجد سرور جاءت بناء على دعوة من الكلية وذلك انطلاقاً من حرص الكلية على التواصل مع النماذج الفنية المضيئة واللامعة لتقديم القدوة والمثل للشباب في مختلف المجالات الغنية، مشيراً إلى أن الدكتور ماجد سرور يتمتع بمكانة رفيعة في مجال الموسيقية العربية بوصفه واحداً من أشهر عازفي آلة القانون على مستوى مصر والوطن العربي.

وأضاف الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية أن الرسالة المقدمة من الباحثة تم دراستها من لجنة متخصصة في المناقشة والحكم من أساتذة الموسيقية العربية تضم كل من الدكتورة أمل جمال عياد الاستاذة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والدكتور إيهاب حامد الأستاذ بكلية التربية النوعية جامعة حلوان، الدكتورة أطياف محمد يوسف وكيل كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة فيولا منير مدرس الموسيقى العربية بذات الكلية والتي منحت درجة الماجستير عن رسالتها المقدمة والتي تناولت إبراز أهم التقنيات العزفية التي اشتملت على صولوهات آلتي الأكورديون والأورج، بجانب وضع تدريب مستوحاه من صولوهات الآلتين لتحسين ورفع مستوى أداء دارسي آلة القانون.

وأشارت الباحثة دينا عبدالفتاح، أن البحث ساهم بشكل إيجابي وفعال للوصول إلى تحسين أداء عازفي ودارسي آلة القانون في أداء المؤلفات العربية الغنائية حيث تم تطوير تاريخ آلة القانون تدريجياً منذ أقدم العصور بدءاً بنشأت الآلات الوترية وحتى استقرارها في شكلها الحالي ،فضلاً عن بعض الآلات الغربية التي يمكن أداء هذا البعد عليها مثل آلة الكمان والتشللو والكنتراباص وتم إخال تعديلات على بعض الآلات الغربية لتتمكن من أداء "الثلاث أرباع درجة مثل آلة (الساكسفون – الأكورديون – الأورج)، كما يعد هذا البحث محاولة للمساهمة في الارتقاء بمستوي أداء دارسي القانون والاستفادة منها في عزف المؤلفات العربية الغنائية أو الآلية في كلية التربية الموسيقية والكليات والمعاهد المناظرة.

يذكر أن الموسيقار الدكتور ماجد سرور قدم لجامعة أسيوط باقة من أجمل المعزوفات الموسيقية وذلك على آلة القانون وهو ما أعقبه كذلك عزف مقطوعات أخرى من الباحثة وأعضاء اللجنة وسط إعجاب الحاضرين.