نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد مناقشة أول رسالة ماجستير في رياض أطفال

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في احتفال كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناقشة أول رسالة ماجستير في التربية تخصص رياض الأطفال، المقدمة من الباحثة شيماء جعفر بعنوان "استخدام النموذج الواقعي في تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم البيئية وتنمية الوعي البيئي لدى طفل الروضة".

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتورة ماجدة هاشم عميدة الكلية، والدكتورة يارا إبراهيم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريهام رفعت المليجي وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق سيد سلام مدرس بقسم العلوم الأساسية بالكلية، وبمشاركة الدكتورة منى محمد، أستاذ تربية الطفل المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين أون لاين.

وأعرب "المنشاوي"، عن سعادته بتلك المناسبة مشيداً بكلية التربية للطفولة المبكرة، والجهاز الإداري بداخلها، وهو ما جاء ثمرة لتكاتف جهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية، والذي استطاع بمواصلة الجهد والعمل من أجل الحفاظ على ريادة وتميز الكلية، وما تضمه من كوادر بشرية متميزة في الناحية الأكاديمية والعملية واستمرارها في مواصلة العمل و بذل المزيد من الجهد، حتى تكون روضة الكلية قدوة ونموذجاً يحتذي به رغم حداثة نشأتها.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة ماجدة هاشم، أن الاحتفالية تأتى في إطار حرص إدارة الكلية المستمر لتشجيع أبنائها من الطلاب والباحثين على مواصلة تفوقهم وتميزهم العلمي والعملي في شتى مجالات التربية، مشيدة بدعم إدارة الجامعة في توفير كافة الإمكانيات والأدوات المتاحة، لخدمة أبنائنا الطلاب خلال المرحلة التعليمية والدراسات العليا.

وأشارت «هاشم» إلى أن الاحتفال شهد تكريم الدكتور أحمد المنشاوي بدرع الكلية لدوره في خدمة العملية البحثية والبحث العلمي وتوفير جميع سبل الدعم والتشجيع للباحثين.

كما شهد الحفل أيضا تكريم الدكتورة ماجدة هاشم، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.