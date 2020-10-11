لميس جابر: طلعت حرب حقق "طفرة" في الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن طلعت حرب رفع الاقتصاد المصري عاليا في عام 1920 عندما قام بإنشاء بنك مصر، وفي أعقاب ذلك تم إنشاء عدد كبير من المؤسسات والمصانع تلت إنشاء البنك: "مصانع رهيبة أتعملت وقتها".

وأضافت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الملك فاروق وعندما سافر عام 1936 سافر على بواخر شركة البواخر المصرية والتي أنشأها طلعت حرب: "الاقتصاد المصري كان عالي، والجنيه المصري كان يساوي الجنيه الاسترليني أيام الحرب العالمية الأولى".

وأوضحت، أن طلعت حرب أنشأ شركة مصر للمناجم، واقتصاد مصر حينها كان مرتفع للغاية، وبدأت حملة "اشتري المصري": "كان الاقتصاد المصري حينها طفرة محصلتش في التاريخ".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنمو بالعمل والجهد والفكر، وتستطيع أن تتقدم للأمام بفضل الله سبحانه وتعالى: "مصر أنا حاططها قدام عيني، وبقول للمصريين حطوها قدام عينيكم كلكم يا مصريين يا مسؤولين يا مفكرين يا مثقفين، حافظوا على استقرار الدولة دي هتطلع لقدام وتنمو وتكبر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ النمو السكاني تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، فعدد سكان مصر في عام 1804- 1805، خلال عهد محمد علي، كان 4 ملايين نسمة، وكان هناك 4 ملايين فدان.

وتابع: "كل فرد كان يقدر يشتغل في فدان، لو اعتبرنا إن الشعب المصري كله في سن العمل، رغم إن كان فيه أطفال وكبار سن وشباب، الناس كانت تقدر تشتغل وتاكل عيش بغض النظر عن حالة الفقر اللي كانت موجودة".

وواصل: "الغطاء النقدي بتاع مصر راح امتى؟، راح من 1962 لـ1967 في حرب اليمن، كان من أكبر الغطاءات النقدية في العالم، ولكن استهلك في حرب اليمن".