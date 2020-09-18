لميس جابر: الحضارة المصرية القديمة انتهت عندما تحكم الكهنة في الملوك

قالت الكاتبة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، إن الحضارة المصرية القديمة انتهت على فترتين، الأولى عندما دخل الفرس خلال حكم الأسرة 26، حيث حدثت مقاومة شديدة ضد الفرس، وانطلقت ثورة شعبية ضدهم، ونجحت في طردهم بالفعل، وسميت بالاضمحلال.

وأضافت "جابر" خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أن الحضارة المصرية القديمة ضعفت عندما تحكم الكهنة في الملوك، وتحول الحكام إلى كهنة، وهو يشابه ما حدث في القرن الـ 16عندما تحكمت الكنيسة في أوروبا، فحدثت ثورة لأن الأوضاع انهارت، وهو ما يؤكد أن الدين لابد أن يكون بعيدًا عن السياسة أو الحكم، ولكن لا أحد يتعظ من التاريخ.

وأشارت إلى أن هذا الوضع استمر حتى عام 400 قبل الميلاد، حين دخل الإسكندر لطرد الفرس من مصر والشام، ويدخل حكم البطالمة، موضحة أن اسم "بطليموس" يعد لقبا، وظلوا يحكمون حتى 30 سنة قبل الميلاد، مع دخول الرومان للمنطقة الأوروبية والشرق الأوسط، وظلوا في الحكم حتى مجيء العرب.

وأوضحت أن الفترة الثانية التي شهدت ضعف مصر كان في عصر "كافور الخادم" الإخشيدي، ثم دخول الفاطميين لمصر، وفي نهاية عصر الخليفة العاضد، دخل صلاح الدين الأيوبي لمصر، والذي محى تماما كل أثر للفاطميين، وبدأت حقبة السلاطين المماليك.