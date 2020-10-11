"الغائب الحاضر".. خالد صالح يظهر في عقد قران نجله على هنادي مهنا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مُعدلة بواسطة برنامج "فوتوشوب" للفنان خالد صالح بجوار نجله الفنان أحمد خالد صالح وعروسه الفنانة هنادي هاني مهنا أثناء عقد قرانهما الذي أقيم، قبل أيام.

ونشر الفنان أحمد خالد صالح الصورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: صورة غالية أوي عليا، ربنا يسعدك ويطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يارب زي ما إحنا طول الوقت فخورين وانتمائنا ليك هو أكبر فخر وسعادة".

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

وقال هاني مهنا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، ويسرا، وبوسي، ومحمد الشرنوبي وآخرين، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يُحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

وكانت منصة (Viu)، خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT)، الرائدة إقليميا من مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا"، أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها مع الثنائي أحمد خالد صالح وأسماء جلال، لأداء أدوار البطولة في مسلسل "أنصاف مجانين"، من "إنتاجات ڤيو الأصلية".

ويشاركهما في العمل 18 ممثلاً، من بينهم رامي الطمباري، ومحمد عبدالعظيم، وصدقي صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهاني المتناوي، وعلي خليفة، ويتولى إخراج العمل عمر رشدي.

والمسلسل مقتبس عن رواية "أنصاف مجانين" المعروفة للكاتبة السعودية شيماء شريف، التي تروي حكاية "أنس"، الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة في رواية فريدة من نوعها عربياً، أنجزتها الكاتبة السعودية بأسلوب سلس ومشوّق جعلها من أكثر الروايات العربية تحميلاً عبر الإنترنت.

ويضاف مسلسل "أنصاف مجانين" إلى مجموعة "إنتاجات ڤيو الأصلية" الآخذة بالنمو في مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ضمن أنواع فنية متنوعة، بما فيها إنتاجاتها العربية.

وقال النجم أحمد خالد صالح، وفقاً لبيان صادر صادر من المنصة: "يشرّفني أن أعمل على هذا المشروع المشوّق والفريد من نوعه، مع فريق العمل الموهوب المشارك فيه، التصوير جارٍ حالياً والتجربة مذهلة حتى الآن، حيث نجسّد واحداً من أكثر الكتب العربية شعبيةً، من خلال العمل مع زميلتي أسماء جلال والمخرج عمر رشدي حامد".المسلسل العربي المؤلف من جزئين قيد الإنتاج حالياً، وسيبدأ عرض الجزء الأول على "ڤيو" في الربع الأول من 2021.

وكتبت المعالجة الدرامية للمسلسل الكاتبة مريم نعوم، وقامت بكتابة السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني وفريقها.