سامح عبدالعزيز ينفي إصابته بـ كورونا: أنا بخير

نفى المخرج سامح عبدالعزيز، ما تردد أخيرا بشأن وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعزيز، لـ"الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض، وفقا لكلامه، حيث وصف ما تردد في هذا الشأن بالكلام المؤذي.

وتغيب سامح عبدالعزيز، عن تسلم تكريمه من مهرجان همسة للآداب والفنون، المقام اليوم داخل أحد الفنادق الكبري بالهرم، حيث أرجع فتحي الحصري، سبب غياب المخرج إلي إصابته بنزلة برد شديدة، وإثره قرر عدم الحضور لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان المخرج سامح عبدالعزيز قد فاز جائزة أفضل مخرج دراما عن مسلسل "خيانة عهد" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وفي سياق مختلف، يواصل عبدالعزيز تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد "مطبعة هرم"، تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعكف حالياً علي إجراء معاينات لمواقع التصوير بعد استقراره علي الأبطال.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.