كريم عفيفي يحضر لـ"مطبعة هرم" مع سامح عبدالعزيز

عقد الفنان كريم عفيفي، جلسات عمل مكثفة مع المخرج سامح عبدالعزيز، والمؤلف أمين جمال، استعدادا لتصوير فيلمه الجديد "مطبعة هرم"، إذ يبدأ تصوير الفيلم في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للعمل، ويشاركه بطولة الفيلم، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعتبر فيلم "مطبعة هرم" التعاون الثالث بين الفنان كريم عفيفي وسامح عبدالعزيز، بعد فيلم "خير وبركة" ومسلسل "رمضان كريم".

ويصور "كريم" دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحي الفخراني، إضافة إلى دوره في مسرحية "علاء الدين" مع الفنان أحمد عز، التي تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتحدث عفيفي عن مشاركته في مسرحية "علاء الدين"، مع الفنان أحمد عز، قائلا: إنّه يقدم دور "أوفا" في المسرحية، وهو صديق علاء الدين الذي يجسده أحمد عز، وهو دور "قرد" في الرواية الأصلية، لكنهم في المسرحية لم يستطيعوا الاستعانة بقرد، وقرروا إسناد الدور له.

وأعرب عفيفي، عن سعادته بتواجد باقي أصدقائه وزملاء جيله من الفنانين على الساحة بشكل كبير، خاصةً علي ربيع وأوس أوس، الذين يقدمون مسرحية "صباحية مباركة".