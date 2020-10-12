ارتفاع إصابات كورونا في إيران.. والوباء يهاجم مسؤولين

تواجه إيران ارتفاعات قياسية لضحايا فيروس كورونا، وهاجم الفيروس مسؤولين في طهران وهما معاون الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأعلن محمد باقر نوبخت معاون الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول أمس، إصابته بفيروس كورونا.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي احتمال إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن روحاني ألغى اجتماعا كان مقررا فى ذلك اليوم.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس الأحد، أن رئيسها علي أكبر صالحي، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن تحاليل "صالحي" أظهرت نتيجة إيجابية لإصابته بـ"كوفيد-19" منذ الثالث من أكتوبر، مضيفة أنه بحالة صحية جيدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت المنظمة أن "صالحي" يخضع للحجر في منزله، ويدير شؤون المنظمة من هناك.

إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد بفيروس كورونا

وفي زيادة غير مسبوقة، سجلت السلطات الصحية الإيرانية أكثر من 250 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته أمس الأحد، رصد 251 وفاة جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 195 وفاة أول أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 28544 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ورصدت السلطات الصحية الإيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، 3822 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 3875 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 500075، منها 406389 حالة شفاء و4482 مريضا في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.

وأجري في إيران حتى الآن، أكثر من 4.312 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.