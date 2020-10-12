خبير أمن معلومات: الوعي جزء هام للتصدي لحروب الجيل الرابع ضد مصر

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن الوعي هو جزء هام جدا في التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس أو الحروب الهجينة على مصر، كما يوجد حروب متطورة مع عدم استخدام الطائرات والحروب المعتادة.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن عدد كبير من المواطنين يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "تيك توك"، موضحا أن الوعي هو الركيزة الرئيسية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، والذي يعتمد على نشر الإرهاب والحروب المفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الإعلام التقليدي "مشكلة" حيث يقوم بنقل الأخبار من السوشيال ميديا ويقوم بتضخيم الأحداث، حيث يجب على الإعلام التقليدي أن يكون لديه قوانين وإجراءات معينة ولا يجب عليه أخذ المعلومات من السوشيال ميديا بدون تفنيد.