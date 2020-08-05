نادي القضاة ينعى المستشار محمد عبدالعزيز الجندي النائب العام الأسبق

نعى مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق.

وأصدر مجلس إدارة نادي القضاة بيانا جاء فيه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى شيخا جليلا من شيوخ القضاة شيخنا الجليل القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

وأضاف: وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام 1950 حتى تركه وزارة العدل في 2011 تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس 1985 إلى يوليو 1988، ووزيرا للعدل من 7 مارس 2011 إلى 7 ديسمبر 2011. كان فيها مثالا يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام 2018.