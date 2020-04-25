محمد منير عن "سكر زيادة": صفقوا لنبيلة عبيد ونادية الجندي.. والأخيرة ترد

أعرب الكينج محمد منير، عن إعجابه بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمتين نبيلة عبيد، ونادية الجندي.

وكتب منير عبر حسابه بتويتر: "‏اصفق لأحبائي نبيلة عبيد و نادية الجندي.. إنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي".

لترد الفنانة نادية الجندي عبر تغريده "‏يا حبيبي يا محمد بشكرك على كلامك أنت فنان عظيم".

مسلسل "سكر زيادة" يشهد عودة الفنانتان نادية الجندي ونبيلة عبيد للدراما بعد غياب سنوات طويلة كما يشهد أول تعاون فني بينهم.

العمل مأخوذ عن مسلسل "Golden Girls"، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر.

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