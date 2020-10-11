البحث عن 8 سيدات بتهمة ممارسة الرذيلة مع جزار الجيزة.. ووقوع حالات طلاق

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، البحث عن 8 سيدات، متورطات في وقائع ممارسة الرذيلة مع "عنتيل الجيزة"، وظهرن فى الفيديوهات التي تم تحريزها من قبل جهات التحقيقات، بعد أن عثرت على مجموعة كبيرة من الفيديوهات على هاتف المتهم، ويظهر فيها أثناء ممارسة الجنس.

وانطلقت عدة مأموريات من المباحث، للبحث عن 8 سيدات صادر بحقهن ضبط وإحضار، من جهات التحقيق على خلفية الواقعة.

وجاء فى التحريات والتحقيقات، أن الجهات المختصة لم تتلق أي بلاغات تتهم الزوجات بالزنا من أزواجهن، وتبين حدوث حالات طلاق وخلافات أسرية بين الأزواج وأزواجهن.

وكانت التحريات، أشارت إلى أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات، عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم، بعيدًا عن منزله، وأعين زوجته وأولاده، لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان مهووسًا بتصوير كل فتاة أو سيدة أثناء إقامة العلاقة معها، ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها، وأيضا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.

وشرحت التحريات، أنه فور تداول تلك المقاطع على الهواتف المحمولة ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها، تحركت مباحث أوسيم لفحصها، وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم، خاصة أنه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى 4 فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع، حيث كان يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة قرارهن عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه.