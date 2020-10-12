كايرو شو يحذف بوسترات حفل سعد لمجرد بعد هاشتاج "لا للمغتصب"

حذفت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، وذلك بعد إطلاق هاشتاح "سعد لمجرد مغتصب" على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان عدد من السيدات قد أطلقن حملة بعنوان "لا سعد لمجرد" في مصر لكونه متهما في 3 قضايا اغتصاب بأمريكا وفرنسا.

وفي سياق متصل، حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد المجرد مشاهدات اقتربت من 61 مليون مشاهدة و44 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها 15 يوليو الماضي.

وتصدَرت أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وعمل على التوزيع الموسيقي توما، قائمة "التوب 5" على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.

كان سعد لمجرد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.