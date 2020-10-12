"لإنقاذ روح".. "أتوبيس السعادة" يطلق حملة للتبرع بالدم في معهد الأورام

أطلق الإعلامي أحمد يونس، خلال برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، حملة للتبرع بالدم في معهد الأورام والمساهمة في إنقاذ الإنسان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وقال "يونس" إن التبرع بالدم في الظروف التي نمر بها هو ظرف استثنائي جدا فيجب اتباع كل الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في أن يكون العدد محدودا ويمكن المجيء أكثر من مرة دون إحداث تزاحم، "معهد الأورام قمة في الاهتمام بالإجراءات الاحترازية قبل وبعد كورونا، دورنا النهاردة إننا نشارك، خدوا كل صحابكم وتعالوا اتبرعوا بالدم".

وأضاف "أحمد"، أحد المتبرعين بالدم، أن الأطباء بالمعهد ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حيث ارتدوا الكمامات، "أنا كنت في الأول خايف بس لما شوفت ارتحت جدًا وكنت مطمن وأنا بتبرع، خاصة أنا اتبرعت كتير منهم مرتين صفائح، وبالنسبة للدم كتير ممكن في الجامعة ومستشفيات كتير".

من جانبه قال "عبدالله"، متبرع بالدم، إنه تبرع بالدم مرات كثيرة منذ 4 سنوات، "أنا كان عندي فوبيا من الحقن، وبعد كدة نزلت في حملات للتبرع في معهد الأورام ولقيت الموضوع بسيط، واتعودت، بتبرع عشان فيه ناس بتبقى محتاجة أكياس الدم ممكن تحيي شخص".

وأشارت "إسراء"، متبرعة بالدم، إلى أنها لأول مرة تتبرع بالدم، "الحقيقة كنت مبسوطة جدًا، كنت متحمسة للفكرة ومبسوطة إني جربتها، لأن التبرع ممكن أنقذ من خلاله روح محتاجة فعلا من نقطة الدم، الفكرة كانت في دماغي وفرحت جدا إني نفذتها أخيرا".