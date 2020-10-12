قبل فيفي عبده.. فنانون استعانوا بالبخور والسبحة والمعوذتين لمواجهة الحسد

قالت الفنانة فيفي عبده إنها "محسودة"، وهذا ما واجهته في أشياء عديدة في حياتها، وفقا لقولها.

وأضافت فيفي أثناء بث عبر حسابها على إنستجرام بعد أن قطع البث فجأة "أنا اتقر عليا أنا بجد محسودة حتى الإنستجرام وقف.. مش عارفة أعمل إيه في حياتي.. كل حاجة محسودة فيها مش عارفة ليه".

فيفي عبده من أكثر الفنانات إيمانا بالحسد حيث دائما ترتدي الخرز الأزرق والبخور واختيار لزمتها الشهيرة "خمسة امواه" التي اختارت لها رقم خمسة إيمانا منها بالحسد.كما ظهر هذا أيضا خلال برنامجها الرمضاني "خالي بالك من فيفي" رمضان 2020، كانت تستضيف الفنان وتقوم بتكسير عدد من الأشياء في المنزل لتوهمه أنه حسدها.

الفنانة الإماراتية أحلام من الفنانات المشهور عنهن خوفهن من الحسد لذلك تستعمل طول الوقت البخور حتى أثناء تصوير الكليبات أو البرامج.

الفنانة دلال عبد العزيز هي الأخرى أعلنت في عدة لقاءات إعلامية خوفها من الحسد معللة بأن "نجمها خفيف" لذلك تحرص دائما على حمل السبحة للتسبيح عليها طول الوقت تجنبا للعين.

المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أيضا من أكثر الفنانات خوفا من الحسد، حيث رسمت وشم عين على جسدها وعللت ذلك خوفا من الحسد.

الفنانة إلهام شاهين هي الأخرى تخشى من الحسد والعين، حيث صرحت منذ فترة بحرصها على عدم الخروج من منزلها إلا قبل تحصين نفسها بقراءة المعوذتين.

ونجد من جهة أخرى فنانين خافوا على أولادهم أيضا من الحسد وإبعادهم عن الأضواء وعندما ينشر أي فنان صورة مع أحد أبنائه يضع عليها إيموجي يخفي ملامح وجه الطفل ومن هؤلاء الفنانين مي كساب وأحلام ومنى زكي وأحمد حلمي والفنان كريم فهمي.