مديريات التعليم تسابق الزمن لإنهاء استعدادات العام الدراسي الجديد

واصلت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس "كورونا"، حيث تم افتتاح عدد من المدارس الجديدة، لتدخل الخدمة فعلياً اعتباراً من هذا العام، كما يجري استكمال أعمال التطوير والصيانة الجارية في المدارس القائمة.

ففي أسيوط، أكد المحافظ، اللواء عصام سعد، على ضرورة تحقيق مبدأ "تكافؤ الفرص" بين الجميع في الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، بعد تزايد أعداد طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بهذه المرحلة، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على فتح عدد من الفصول الجديدة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع "القس باسم بشرى"، أمين عام مدارس "سنودس النيل الإنجيلي"، بحضور مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم، عبد الناصر حامد، لمناقشة سبل حل مشكلة الطلبات المتزايدة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وفتح فصول وقاعات جديدة.

وضمن خطة المحافظة للقضاء على هذه المشكلة، أعلن محافظ أسيوط موافقته على فتح فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وتخفيف الضغط على المدارس التجريبية والمتميزة بالمدينة، مع تذليل كافة العقبات أمام إنشاء مزيد من المدارس الخاصة بالمحافظة.

وأشار "سعد" إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور، وبحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، وتم تشكيل لجنة من قيادات المديرية لبحث الحلول الممكنة لمشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال، تضمنت فتح فصول جديدة ببعض المدارس، وزيادة الكثافات في مدارس أخرى.

كما أكد أنه تمت الموافقة على تحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين، ومخاطبة مديري المدارس الخاصة فتح فصول جديدة، وذلك بناءً على تقرير اللجنة، وحرصاً على تحقيق "رؤية مصر 2030" في قطاع التعليم.

وفي السويس، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد الفولي، عدداً من المدراس الفنية والعسكرية بأنحاء المحافظة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، استهدفت الجولة التأكد من نظافة المدارس وسلامة كافة المرافق بها، بحضور مدير عام التعليم الفني، أحمد عبد الحميد، ومدير إدارة الأزمات، محمد الرخاوي، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، منال علي.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، محمد عقل، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع مديرية الصحة، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي سيجرى تطبيقها داخل المدارس، لحماية الطلاب من فيروس "كورونا".

وقال إنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة، وغرفة رئيسية بالمديرية، للتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لمتابعة الوضع الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية إلى كافة الإدارات التعليمية، ويجري حالياً توزيعها على المدارس، بحيث تكون جاهزة لتسليمها للطلاب منذ بداية اليوم الأول من الدراسة، وعدم ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات الدراسية.

وأوضح أنه جرى تخصيص جزء من اليوم الدراسي الأول لتوعية الطلاب بطرق الوقاية من فيروس "كورونا" وجميع الفيروسات المعدية، وخطورتها على حياة الإنسان، إضافة إلى بعض الندوات التثقيفية والتوعوية الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة، وذلك على مدار العام الدراسي، كما تم التنبيه على ضرورة تعقيم وتطهير المدارس يومياً، قبل وبعد انتهاء العام الدراسي، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بالإشراف على أعمال التطهير، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومراعاة كافة التعليمات الواردة من وزارتي التربية والتعليم والصحة بهذا الشأن.