لجنة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال بالمدارس الخاصة بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجنة تضم قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس التجريبية والخاصة بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وذوي الخبرة وبعض أولياء الأمور، لبحث الحلول المناسبة لمشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه مع بعض أولياء الأمور بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد حمدي الدسوقي عضو مجلس النواب.

واستمع المحافظ إلى طلبات أولياء الأمور ورغبتهم في قبول أبنائهم في مرحلة التمهيدي"kg"، ببعض المدارس التجريبية والمتميزة والخاصة.

وأكد المحافظ حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مصدراً تعليماته بتكليف اللجنة المشكلة لبحث وضع آلية ومعايير محددة وثابتة لقبول الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وفقًاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ووفقًا للكثافة الطلابية المتاحة بكل مدرسة وحفاظًاً على سير وانتظام العملية التعليمية.