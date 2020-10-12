استقرار الدولار والريال والدرهم والإستراليني يرتفع 9 قروش

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في كل البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم 12 أكتوبر 2020، ليباع الدولار في البنك الأهلي المصري بـ15.76 جنيه في بداية التعاملات اليومية.

وسجّلت بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وأبو ظبي الأول، أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.67 جنيه مقابل 15.77 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك مصر إيران للتنمية، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، حيث تراجع الريال السعودي بقيمة قرش ليسجل 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، و"hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا بقيمة قرش بـ4.26 جنيه، بينما سجل أعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي عودة، والمشرق، وبلوم المشرق، و"hsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة 4 قروش كأعلى سعرا للشراء بـ18.51 جنيه، في بنك الإمارات دبي الوطني، كما شهد سعر الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا بقيمة 9 قروش أعلى سعر للشراء بـ20.42 جنيه، في بنك الإمارات دبي الوطني.

من جانبه، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية بسبب السياحة، ومن بينها الدولار واليورو بيعًا وشراءً، والدولار نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.