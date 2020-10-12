وزارة الري تبدأ حصر زراعات الموز المخالفة بالأقمار الصناعية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط؛ لعرض حصر التركيب المحصولي الصيفي، ومناطق زراعات الموز المخالفة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وصور الاقمار الصناعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ القرار المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة، أيا كان مصدر مياه الري.

وكانت وزارتي الزراعة والري، أصدرتا قرارا مشتركا بحظر زراعة الموز، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات، في إطار خطة الوزارة لترشيد المياه.

وكانت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك، أكدت على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

ووفقا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري، تقرر صرف 4 شكارة يوريا 46.5%، أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

جدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، في اجتماعها الأخير، اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن مساحات الموز تبلغ 84 ألف و205 فدانا، تنتج مليون و487 ألف طنا سنويا، وأن متوسط الانتاجية يصل الى 20 طن للفدان، في حين تبلغ المساحات المخالفة بالمناطق الصحراوية 20 ألف فدان، بنسبة تصل إلى 25 % من المساحة الكلية للموز في مصر.