تراجع الدرهم الإماراتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين 12-10-2020

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 12 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ استقر سعر صرف الدولار وسجّل الدرهم الإماراتي تراجعًا بقيمة قرش.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.