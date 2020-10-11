عاجل.. الدولار يتراجع قرشا.. وتوقعات بانتعاش سوق العملات الأجنبية

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قرشا، في كل البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، ليباع الدولار في البنك الأهلي المصري بـ15.76 جنيه في بداية التعاملات اليومية.

وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصري الخليجي، الكويت الوطني، أبو ظبي الأول"، أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.67 جنيه مقابل 15.77 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك "مصر إيران للتنمية، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي"، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، بينما تراجع الريال السعودي بقيمة قرش ليسجل 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، وهي بنوك "بلوم، عودة، والمشرق،قطر الوطنى hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي تراجعا بقيمة قرش بـ4.26 جنيه، بينما سجل أعلى سعر شراء للدولار في 5 بنوك، هي "عودة، والمشرق، وبلوم المشرق ،hsbc".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه استقرارا كأعلى سعرا للشراء بـ18.47 جنيه، في بنك "قناة السويس"، وكذلك شهد سعر الجنيه الإسترليني، أعلى سعر للشراء بـ20.33 جنيه، في بنك "مصر ايران للتنمية".

من جانبه، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار واليورو، وذلك بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.