الذهب يتراجع 7 جنيهات بعد استقرار دام يومين

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة 7 جنيهات عقب استقرار دام يومين.

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم محليًا نحو 970 جنيهًا، مقابل 977 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 848 جنيهًا، وعيار 18 نحو 727 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.791 جنيه.

وكانت مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، برئاسة حامد رجب قد أعدت تقريرًا أسبوعيًا، حصلت "الوطن" على نسخة منه "حول تأثير الإنتخابات الأمريكية علي سوق الذهب العالمي".

وتوقع التقرير أن تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، مضيفًا "أن السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام يصاحبه كثير من الأحداث، على رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأمريكي".

وأكدت "سبائك الكويت"، أن الطلب علي الملاذات الآمنة من الأصول يرتبط بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب الانتخابات الأمريكية، وهذا العام متوقع أن تكون مصحوبة بكثير من العوامل التي ستقود إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، مثل تأخير إعلان النتائج، وهذا ستسهم فيه توقعات بزيادة عدد الأمريكيين الذين سيقومون بالتصويت عبر البريد بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، كما ان الانتخابات ربما ستشهد كثيرًا من الجدل حول النتائج.

وأوضحت أن هذه التوقعات ترفع من مخاوف المستثمرين من تذبذب عالٍ في الأسواق، ما يزيد الطلب على التحوط والإحماء بالملاذات الآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس هذا العام، عندما ارتفع فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة وسجل مكاسب سنوية بلغت 26%.

وارتبطت هذه الارتفاعات بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام، ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر الماضي متزامنة مع تراجعات الأسهم الأمريكية، وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأسهر خلال شهر سبتمبر، ثم عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1,900 دولار للأونصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.