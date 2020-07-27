أسعار الذهب تحقق أعلى سعر عالمي ومحلي.. وعيار 24 بـ994 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، أول أيام الأسبوع في البورصات العالمية، إلى أعلى مستوى عالمي ومحلى، حيث سجل أعيرة المعدن الأصفر سعر قياسي جديد، حيث وصل عيار 24 إلى 994 جنيهًا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى انهيار الدولار أمام اليورو لأدنى مستوى في 4 أشهر، وضعفه أمام الفرنك السويسري لأدني مستوى في 5 سنوات.

وأضاف أن توجه الاستثمارات للابتعاد عن الدولار والاتجاه القوي للذهب كملاذ آمن، متوقعًا تباطؤ الأداء الاقتصادي الأمريكي وحلول الفيدرالي قد تكون غير مجدية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارا منذ التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم؛ ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 992 و994 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 866 و868 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 742 و744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و944 جنيها.