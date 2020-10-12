"معيط": لا زيادة في الضرائب.. وميزانية الصحة زادت 10 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الضرائب لن تطرأ عليها زيادات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الوزير في كلمة له خلال الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أنه يعتبر نفسه في رحلة عمل، قائلًا "كُلفت بوزارة المالية، وبعدها انتهاء الرحلة سأرجع بيتي تاني وهو التأمين".

وأضاف "الإدارة قضية كبيرة، والقضية ليس تخصصك إيه، بينما القضية إنك تدير، والإدارة في الظروف غير النمطية والمعتادة تخرج ناجحًا".

وأشار الوزير إلى أن الناجح إداريًا يدير المنظومة في الظروف الصعبة وغير العادية، مضيفًا "أي نشاط للتأمين وصناعته أكون سعيد وأنا موجود فيه".

وأضاف أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات مع تفشي فيروس كورونا في مارس الماضى، وحافظت على ملايين الوظائف من خلال تقديم حزم، مؤكدًا أن جائحة كورونا مثلت ضغطًا شديدًا على وزارة الصحة وموزانة الدولة.

وذكر "معيط"، أن مخصصات الصحة للعام الجاري بلغت 110 مليارات جنيه، بزيادة 10 مليارات جنيه، وهذا يمثل 6.4 % من موازنة الدولة عن العام الماضي والذي شهد إنفاق 89 مليار جنيه على الصحة.

وقال "مهما جبت وزير مالية ساحر مش هيقدر يزود الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي والصرف الصحي، لأن في حالة مافيش موارد يكون مافيش تنفيذ".

وأشار إلى أن الناس تشكو من الضرائب، بينما وزير المالية مطالب بزيادة الأجور وسداد خدمة الدين والإنفاق على الأمن القومي للدولة وبنود أخرى كثيرة وهناك أولويات، مضيفًا "بدون صحة وتعليم لا تتقدم الدول، ونحن نواجه تحدى زيادة الموارد سنويًا وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والسكن الاجتماعى ومتطلبات الأمن القومي".

وأشار إلى أنه إذا تحسنت ظروف مصر سيتم زيادة الإنفاق على الصحة وهى من أولويات تلك المرحلة، "لو خليت الميزانية 220 مليار جنيه مش كفاية على الصحة لتوفير خدمة ورعاية صحية متميزة للمواطن".