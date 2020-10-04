وزير المالية: صرف مرتبات الموظفين يوم 24 أكتوبر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أنّ كتابا دوريا يصدر خلال أيام لتحديد أيام صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف ميعط، لـ"الوطن" أنّ الكتاب الدوري سيتضمن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة منذ 24 أكتوبر الحالي، على أن يتم الصرف على 4 أيام حتى 28 أكتوبر المقبل، موضحا أنّ التقسيم يأتي منعا لتكدس الموظفين والمواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي.

وكانت وزارة المالية أصدرت كتابا دوريا جديدا، في مايو الماضي، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018/2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، ويتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتبَات يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي.

وأعلنت وزارة المالية أنّه تيسيرا على العاملين بالدولة، تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحوَّلة للبنوك، والنفقة عن شهرَي يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، ومتأخرات مايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

وبحسب الكتاب الدوري، جرى صرف متأخرات شهر يونيو الماضي في الفترة من 23 إلى 28 يونيو الماضي، في حين جرى صرف مرتبات شهر يوليو الماضي في الفترة من 24 إلى ٣٠ يوليو.

ووضعت الوزارة بحسب الكتاب الدوري، مواعيد صرف محددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها، مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الكتاب الدوري، صرفت الحكومة مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس الماضي، ثم صرفت مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس الماضي، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس الماضي.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.