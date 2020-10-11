وزير المالية: مصر دعمت ألبان الأطفال بمليار جنيه خلال 60 يوما

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة دعمت عمليات شراء ألبان الأطفال بنحو 1.1 مليار جنيه خلال شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين.

وأضاف "معيط"، لـ"الوطن"، أن الحكومة خصصت أيضا في الموازنة نحو 58 مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب وعلى الأطفال، بالإضافة إلى التأمين على المرأة المعيلة.

وحول دعم اشتراكات الطلبة سواء في السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق، أكد أن الدعم الموجه لهم خلال العام المالي الجاري يصل إلى نحو 155 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين.

ولفت إلى حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنّ نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماما خلال الـ20 عاما الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيها فقط في عام 2000، وصل لأكثر من 3000 جنيه في 2020.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه في عام 2000، واليوم أصبح 22 ألفا و700 جنيه، وكل ذلك في ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، وما زال هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه في مجال الصحة عام 2000، واليوم أصبحت تنفق 93.5 مليار جنيه، كما كانت الدولة في العام 2000 تنفق 20.4 مليار جنيه على التعليم، واليوم تنفق 58 مليار جنيه.

وتابع مدبولي: "عملنا دراسة عن اللي بتصرفه الدولة على المواطن، حتى يصل لـ20 عاما، وهم فئة عددهم 44.7 مليون نسمة، وجدنا أنّنا ننفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل شخص سنويا".