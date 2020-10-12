عاجل.. طرح 100 ألف وحدة إسكان خلال أيام لأصحاب الدخل أقل من 6 آلاف جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عزم الحكومة طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي، خلال الأيام المقبلة في 11 مدينة جديدة، على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

وأكد وزير الإسكان استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان، حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتاً إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وأوضح الوزير أن المدن التي سيتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بها (100 ألف وحدة)، تضم مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

كما أوضحت مي عبد الحميد، أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن المدن التي سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: "رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة".