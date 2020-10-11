بعد حديث مدبولي.. أستاذ تاريخ: مصر أقرضت بريطانيا وبلجيكا

"علينا العودة إلى الوراء، وبالتحديد منذ عام 1900، قبل 120 عاما، لنرى كيف كانت مصر، وكذلك خلال الـ50 عاما الأولى حتى عام 1950".. كلمات استهل بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حديثه عن التغييرات التي شهدها الوضع الداخلي المصري، في تلك الفترة، حيث شهد العالم الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشهد أسوأ أزمة اقتصادية خلال عام 1928، وظهرت الأوبئة والأمراض، التي أودت بحياة الملايين على مستوى العالم بما فيهم مصر.

وأشار مدبولي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن هذه الفترة كانت مصر بعيدة عن الصراعات الكبيرة، ولم تكن منغمسة بصورة كبيرة في الحروب، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة كان الاقتصاد قويا، خلال هذه الفترة.

وشهدت هذه السنوات، حصادا لجهود الحكام بداية من محمد علي والخديوي إسماعيل، حيث كانت هذه الفترة الأساس لكي تكون مصر في حالة جيدة، خلال عشرينيات القرن الماضي.

أستاذ التاريخ: مصر أقرضت بريطانيا وبلجيكا مساعدات مالية وعينية

الدكتور أحمد غباشي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، أوضح أن مصر قدمت مساعدات عديدة لعدد من الدول الأوروبية خلال فترة الحرب العالمية، أشهرها المساعدات المصرية لانجلترا في تلك الفترة، التي كانت عبارة عن مساعدات مالية قدرها 3 ملايين جنيه استرليني، وذلك فضلا عن بعض المساعدات اللوجسيتة، من سلاح وغذاء وأدوية.

وأضاف غباشي لـ"الوطن"، أن مصر أيضا قدمت مساعدات لبلجيكا في في سبتمبر من عام 1918، وهو العام الأخير للحرب العالمية الأولى، موضحا أن مصر أرسلت أكثر من 500 ألف فرنك كمساعدات للشعب البلجيكي، بجانب بعض المساعدات الغذائية وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.