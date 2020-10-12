مدبولي يوجّه بتوفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة لكل المتقدمين من الصعيد

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر في الصعيد وتوفير وحدات سكنية لكل المتقدمين بالمدن الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين".

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها، قبل قليل، أنّه جرت الإشارة خلال الاجتماع، إلى الاقبال الكبير الذي تشهده المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، مثل أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، بما يحقق الهدف من التوسع في إقامة التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة، التي ترتقي بجودة الحياة، وتضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكلّف رئيس الوزراء، بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر في الصعيد وتوفير الوحدات لكل المتقدمين.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكد الجزار، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان خلال أيام عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس السيسي.

ولفت وزير الإسكان إلى صدور موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وقال الجزار، إنّ المدن الجديدة هي: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحا أنّ الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.