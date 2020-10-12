اعرف مقر لجنتك الانتخابية للمشاركة بانتخابات النواب 2020 بـ3 طرق

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.. وتقدم "الوطن" خطوات وطرق التعرف على لجنتك الانتخابية على النحو التالي:

الطريقة الأولى لمعرفة لجنتك الانتخابية

1. الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــا.

2. يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الفارغة.

3. بعد إدخال الـ14 رقم المدونين بالبطاقة تستطيع التعرف على بيانات لجنتك الانتخابية، وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

4. يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.

الطريقة الثانية لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول من جميع الشبكات على الرقم الموحد 5151، على أن تتضمن الرسالة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقمًا.

الطريقة الثالثة لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتمثل الطريقة الثالثة في معرفة لجنتك الانتخابية الاتصال بمركز اتصال دليل 141، أو بأقسام/ مراكز الشرطة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أنّ محافظات المرحلة الأولى ستكون، الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجري الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة، أنّ المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج، تجرى أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجري الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.