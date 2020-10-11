مؤتمرات وسيارات تجوب شوارع البدرشين لدعم مرشحي مجلس النواب

جابت العديد من سيارات النقل، صباح اليوم، شوارع وقرى مدينة البدرشين؛ لحث المواطنين على دعم مرشحي مستقبل وطن بالدائرة الثالثة، بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ومنهم عماد الدرجلي، ونادر الخبيري، وحازم جودة، والمرشح المستقل بكر أبو غريب، مطالبين المواطنين بحضور المؤتمرات والندوات الجماهيرية للمرشحين؛ لعرض مطالبهم على مرشحي مجلس النواب، ومعرفة البرامج الانتخابية لهم.

الخبيري: سأعمل على تحقيق مطالب أهالي دائرتي حال الفوز بانتخابات مجلس النواب المقبلة

وقال نادر الخبيري، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، إنه يواصل لقاءاته الجماهيرية مع أهالي الدائرة؛ لمعرفة مطالبهم والصعوبات التى يواجهونها خلال حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق مطالب أهالي الدائرة المشروعة، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لهم، حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "الخبيري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك منافسة شرسة بين جميع المرشحين؛ لكسب ثقة أهالي الدائرة، لافتا إلى أنه سيعمل على حل جميع مشكلات أهالي دائرة البدرشين والعياط، موضحا أنه يتمنى دعم أهالي الدائرة له، خلال التصويت في صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الدرجلى: سأعمل على حل مشكلات أهالي دائرة البدرشين والعياط وإصلاح شبكات الصرف الصحي حال الفوز بانتخابات مجلس النواب

ومن جهته، قال عماد الدرجلي، أحد مرشحي مستقبل وطن بالدائرة الثالثة بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، إنه يواصل جولاته للدعاية لبرنامجه الانتخابي بجميع قرى ومراكز مدينتي البدرشين والعياط، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق كل متطلبات المواطنين حال فوزه بانتخابات مجلس النواب المقبلة، موضحاً أنه يعلم تماما كل كبيرة وصغيرة عن الدائرة الثالثة وما تعانى منه، وسيعمل على تحقيق جميع المطالب المشروعة للمواطنين.

وأشار "الدرجلي"، خلال لقائه العديد من أنصاره، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستشهد منافسة شرسة بين جميع المرشحين، خاصة أن هناك نحو 28 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فقط في مجلس النواب، مؤكداً أنه سيعمل على حل مشكلات أهالي الدائرة، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وعمل صيانات دورية لشبكات الكهرباء في قرى ومراكز البدرشين والعياط، مؤكدا أنه سيقدم جميع الخدمات المميزة لأهالي دائرته.

جودة: نأمل فى تحقيق طفرة كبيرة بجميع مراكز وقري مدينتي البدرشين والعياط

في السياق ذاته، أوضح حازم طه جودة، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن بدائرة البدرشين والعياط، أن جميع مطالب أهالي الدائرة الثالثة مشروعة، مؤكدا أنه سيعمل على تنفيذ جميع وعوده الانتخابية لجميع أهالي الدائرة، مطالبا الجميع بدعمه في انتخابات مجلس النواب المقبل.

وأشار "جودة"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه يأمل في تحقيق طفرة كبيرة بجميع مراكز وقري مدينتي البدرشين والعياط، موضحا أن جميع مرشحي حزب مستقبل وطن سيعملون على تحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة الثالثة.

أبو غريب: حققت العديد من متطلبات أهالى دائرة البدرشين خلال تواجدى فى مجلس النواب الماضي

فيما قال بكر أبو غريب، أحد المرشحين المستقلين، إنه يواصل جولاته الانتخابية بالدائرة الثالثة بالبدرشين والعياط، مشيرا إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، وأثناء تواجده في مجلس النواب الماضي، حقق العديد من متطلبات أهالي دائرته، موضحا أن جميع عائلات البدرشين يدعمونه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة صراعا بين العائلات، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة، قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلون أحقيتهم في مقاعد البرلمان؛ لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة.

في المقابل، انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحا، بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.