قارن قبل الشراء في فئة الـ "7 راكب" بين بيجو "5008" وسيات "تاراكو"

يقارن عشاق السيارات بين الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات، بحثا عن التميز والراحة والتجديد، وفي السطور التالية نعرض مقارنة بين سيارتي "بيجو 5008" و"سيات تاراكو".

بيجو 5008

تضم السيارة "سياز" محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 165، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 206 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 8.9 ثانية.

يوجد بالسيارة ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة فرنسا، وسعرها في السوق المصري بخمس بفئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الأولى 520 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 555 ألف جنيه، والفئة الثالثة 595 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 645 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر 695 ألف جنيه.

سيات "تاراكو"

تتوفر السيارة بثلاثة محركات مختلفة:

المحرك الأول:1.4 لتر مكون من 4 أسطوانات.

- يولد قوة 150 حصانًا.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 9.4 ثانية.

- السرعة القصوى 199 كم/س.

المحرك الثانى:لا يختلف المحرك الثاني عن الأول في الأرقام سوى في السرعة القصوى، حيث يتكون من 4 أسطوانات 1.5 لتر.

- يولد قوة 150 حصانًا

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 9.7 ثانية.

- السرعة القصوى 201 كم/س.

المحرك الثالث:- 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات.

- يولد قوة 190 حصانًا.

- أقصى عزم للدوران 320 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 8 ثوانٍ.

- السرعة القصوى 211 كم/س.

- تعمل هذه المنظومة بدفع كلى للعجلات

وتأتي في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات، سعر الفئة الأولى 535 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 585 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 635 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر665 أف جنيه.