تعرف على أسعار صيانات سياراة سيات تاراكو 2021 فى مصر

أصبحت السيارات الكروس أوفر والـSUV، أهم فئات السيارات في العالم، وأصبح اهتمام الشركات بهم يزيد كل يوم عن الآخر، ما يخلق منافسة شديدة في سوق السيارات بين الشركات، حيث شهدت السوق المصرية طرح عدد من السيارات الكروس أوفر و الـSUV خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن بين السيارات الجديدة، سيات تاراكو 2021 التي طرحتها شركة كيان وكيل مجموعة فولكس واجن في مصر، جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء 7 أكتوبر بحضور عدد من الصحفيين.

طرحت كيان "سيات تاراكو" السيارة ذات الـ7 كراسى أكبر وأفخم سيارة SUV فى شركة سيات والمنافسين فى فئتها، بمحرك 1.4 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 150 حصانا، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن مترا وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 9.4 ثانية ومتصلة بناقل حركة DSG من 6 سرعات "WET"، وتتوفر سيات تاراكو فى مصر بـ4 فئات بسعر يبدأ من 535 ألف جنيه حتى 665 ألف جنيه لأعلى فئة.

وخلال حفل التقديم قال مهاب أحمد مدير تسويق سيات في مصر، إن تكلفة صيانة سيات تاراكو الجديدة كليا تصل إلى 39 ألف جنيه فقط، وهو ما يجعلها سيارة تنافس بشراسة في هذه الفئة.

وأعلنت أيضا نها المليجى، مديرة علامة سيات فى مصر خلال الاحتفال أن هناك أكثر من مركز خدمة سيتم افتتاحهم خلال الفترة القادمة لمواجهة الطلب المتزايد على سيارات سيات فى السوق المصرى مع توقعها بأن سيات تاراكو ستكون منافسا شرسا فى هذه الفئة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم تكلفة جميع الصيانات حتى 100 ألف كم:

صيانة الـ10.000 كم: تكلف 1642 جنيها.

صيانة الـ20.000 كم: تكلف 1642 جنيها.

صيانة الـ30.000 كم: تكلف 4563 جنيها.

صيانة الـ40.000 كم: تكلف 3064 جنيها.

صيانة الـ50.000 كم: تكلف 7000 جنيه.

صيانة الـ60.000 كم: تكلف 4734 جنيها.

صيانة الـ70.000 كم: تكلف 1642 جنيها.

صيانة الـ80.000 كم: تكلف 3046 جنيها.

صيانة الـ90.000 كم: تكلف 4734 جنيها.

صيانة الـ100.000 كم: تكلف 7000 جنيه.