مرتبات تصل لـ4000 جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات للشباب من الجنسين

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 12 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1800 جنيه حتى 4000 جنيه.

وظائف في أحد فروع بيع الأقمشة الكبرى

1. بائع داخل الفرع للعمل بمدينة نصر بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة في مجال المبيعات.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2500 جنيه + عمولة.

- 9 ساعات عمل.

2. مسوق إلكتروني للعمل بمدينة نصر، يكون مسؤولًا عن تسويق المنتجات إلكترونيا وعلى مواقع التواصل بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- خبرة سنة في مجال التسويق الإلكتروني.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 3000 جنيه + عمولة.

- 9 ساعات عمل.

وظائف في إحدى الماركت الشهيرة

موظف فرع بمرتب 2700 جنيه.

مساعد مسؤول فرع بمرتب 3100 جنيه.

مسؤول فرع بمرتب 4000 جنيه.

أماكن العمل: فروع الشركة بالسادس من أكتوبر.

مميزات وشروط:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو متوسط.

- تحديد الموقف من التجنيد للذكور.

- أن يكون متفرغا للعمل.

- مقبول في اللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد السن على 35 عامًا.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- بالنسبة لمساعد ومسؤول الفرع يشترط الخبرة.

- تأمين اجتماعي وطبي ومكان عمل لائق ومرتبات جيدة.

- ترقيات وحوافز مستمرة.

شركة أكسيد للكول سنتر تطلب للتعيين الآتي

1. دعم فني Technical Support (في مدينة نصر بالقاهرة وقنا)، يكون مسؤولًا عن حل المشكلات التقنية والفنية للعملاء عن طريق الهاتف، ورفع شكاوى للعملاء في حالة عدم التوصل إلى حلول بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- معرفة بمبادئ شهادة (CCNA).

- خبرة أو معرفة بمبادئ مجال الدعم الفني.

- أن يكون السن 32 عامًا كحد أقصى.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من مقبول حتى ممتاز، ويتم تحديد الأكونت على حسب المؤهلات الشخصية ومستوى اللغة.

الراتب: 4000 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي.

- يومان إجازة.

2. كول سنتر (في مدينة نصر – المعادي – الدقي)، يكون مسؤولًا عن الرد على استفسارات العملاء وحل مشكلاتهم بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- أن يكون السن 32 عامًا كحد أقصى.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من مقبول حتى جيد.

الراتب: 3000 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي.

- يومين إجازة.

شركة لتجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية تطلب للتعيين الآتي

- Promoter (مسئول مبيعات داخل الفروع) للعمل في: القاهرة الكبرى – الإسكندرية – أسوان – الأقصر – الشرقية – المنيا – الدقهلية – أسيوط – بني سويف – سوهاج – دمياط – قنا – كفرالشيخ – الغربية، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.

- مرتب 3200 جنيه + عمولات.

- 9 ساعات عمل.

- بدل وجبة وأرباح سنوية.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيسبوك.