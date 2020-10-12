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بالأسماء.. 29 مرشحا للنواب في أجا بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
12:33 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
الإنتخابات - أرشيفية

الإنتخابات - أرشيفية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، وعددهم 29 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين هم:

  1. أحمد عبدالفتاح المتولى عبدالفتاح دياب.
  2. إيهاب أنيس عبداللطيف عبدالله.
  3. محمد وفيق محفوظ صالح.
  4. إيهاب أحمد محمد الفقي.
  5. محمود عبدالجيد محمد رضوان.
  6. ليلى الرفاعي المرسي محمد.
  7. احمد شعبان على حسن الجوهري.
  8. عبدالغفار إسماعيل عبدالغفار إسماعيل.
  9. محمد جابر عبدالحميد البلتاجي.
  10. عبدالحليم كمال محمد البسيوني.
  11. أشرف أحمد محمد أبوحليمة.
  12. نشأت علي علي المرشدي.
  13. هانم مصطفى محمد مصطفى أغا.
  14. عابد فؤاد محمد عامر.
  15. محمود صلاح عبدالمعبود الشرخة.
  16. أحلام الحنفي جاب الله النجولي.
  17. عبدالعزيز شكري كامل السيد عياد.
  18. مجدي محفوظ حسن العشماوي.
  19. أحمد حسن العبد الشارود.
  20. إبراهيم عبدالشافي أبوالفتوح عبدالشافي.
  21. حسن حسني حسن حامد.
  22. محمود يحيى عبدالعليم منصور.
  23. رضا محمد زكي محمد.
  24. محمد عبدالله محمد شعبان.
  25. مروة مسعد محمد عبدالشافي.
  26. عمر محمد شحاتة الجمل.
  27. أحمد حسين السعيد الخشب.
  28. محمود محمود أحمد يونس.
  29. شريف مصطفى الجبلي.

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