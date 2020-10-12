بالأسماء.. 29 مرشحا للنواب في أجا بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
12:33 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
الإنتخابات - أرشيفية
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، وعددهم 29 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.
والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين هم:
- أحمد عبدالفتاح المتولى عبدالفتاح دياب.
- إيهاب أنيس عبداللطيف عبدالله.
- محمد وفيق محفوظ صالح.
- إيهاب أحمد محمد الفقي.
- محمود عبدالجيد محمد رضوان.
- ليلى الرفاعي المرسي محمد.
- احمد شعبان على حسن الجوهري.
- عبدالغفار إسماعيل عبدالغفار إسماعيل.
- محمد جابر عبدالحميد البلتاجي.
- عبدالحليم كمال محمد البسيوني.
- أشرف أحمد محمد أبوحليمة.
- نشأت علي علي المرشدي.
- هانم مصطفى محمد مصطفى أغا.
- عابد فؤاد محمد عامر.
- محمود صلاح عبدالمعبود الشرخة.
- أحلام الحنفي جاب الله النجولي.
- عبدالعزيز شكري كامل السيد عياد.
- مجدي محفوظ حسن العشماوي.
- أحمد حسن العبد الشارود.
- إبراهيم عبدالشافي أبوالفتوح عبدالشافي.
- حسن حسني حسن حامد.
- محمود يحيى عبدالعليم منصور.
- رضا محمد زكي محمد.
- محمد عبدالله محمد شعبان.
- مروة مسعد محمد عبدالشافي.
- عمر محمد شحاتة الجمل.
- أحمد حسين السعيد الخشب.
- محمود محمود أحمد يونس.
- شريف مصطفى الجبلي.