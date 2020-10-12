بالأسماء.. 29 مرشحا للنواب في أجا بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، وعددهم 29 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين هم: