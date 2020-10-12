انتهاء أعمال تطوير فروع المعهد المصرفي المصري

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث فروعه؛ لرفع كفاءتها وتوفير مناخ تدريبي يحاكي أحدث المعاير الدولية للتدريب، ما يساهم في تحقيق النمو والتوسع المخطط له.

وأوضح عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI)، أن ما أنجز من أعمال تحديث وتطوير داخل الفروع، يعكس مدى اهتمام المعهد بمواكبة التطورات الحديثة، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري، وخططه الاستراتيجية تجاه مجال التدريب بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن المعهد يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا، لتدريب وتطوير العنصر البشري ومؤسسات القطاع المالي".

وتضمن تطوير وتحديث فروع المعهد المصرفي المصري (EBI)، فرعي المهندسين الإسكندرية؛ إذ جددت قاعات التدريب والمؤتمرات ومعامل الحاسب الآلي، باستخدام أحدث تكنولوجيات التدريب والأثاث التفاعلي، وتطبيق نظام حجز القاعات الإلكتروني، وشبكة اتصال بين جميع فروع المعهد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس والشاشات التفاعلية.

ويتكون فرع المهندسين، الذي يبغ مساحته 2080 متر مكعب، من ثلاثة طوابق، تضم 15 قاعة تدريب، وأخرى للاجتماعات، ومثلها للمؤتمرات، وثلاثة معامل.

أما عن فرع الإسكندرية، فتبلغ مساحته 788 مترا مكعبا، ويضم خمس قاعات تدريبية، وأخرى للاجتماعات، ومعملا للحاسب الآلي.

وسبق أن أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، عن تطوير وتحديث المركز الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة.

وأكد "نصير"، أنه على الرغم من "آثار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المعهد قد استطاع المضي بخطى ثابتة نحو تطوير مدروس"، مضيفاً أنه حدث حزم البرامج التدريبية المختلفة، ومنها الدولية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمليات المصرفية والتمويل، وتطوير الأداء والمهارات الإدارية، والنظم وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات التقييم والتوسع في تقديم البرامج التدريبة وخدمات التقييم عن بعد.

وأعلن المعهد المصرفي المصري، أن خطته التدريبية الجديدة للعام التدريبي 2020-2021، شملت برامج التدريب، التي سيتم تنفيذها داخل مقرات المعهد، وكذا التدريب عن بعد، للراغبين في تلقي البرامج إلكترونيا، والتي يوفرها المعهد لتسهيل العملية التعليمية للمتدربين، ومراعاةً للظروف والأوضاع الحالية.

وفي إطار سعي المعهد المستمر، لتقديم أفضل مستوي من الخدمات وتوطيد العلاقة مع عملائه، أطلق خط ساخن رقم 15200؛ لتيسير وصول المتدربين لكافة المعلومات عن خدماته، والاجابة عن كافة استفساراتهم بشكل أفضل.

وفي ظل الاهتمام بالارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة، أطلق المعهد المصرفي حملة "ابدأ قصتك مع EBI"؛ للتوعية بخدماته والترويج للبرامج التدريبية المختلفة المتاحة سواء للمصرفيين أو للأفراد.

ويأتي ذلك في سياق رؤية منهجية لإحداث نقلة نوعية تصل بالمعهد إلى آفاق أفضل في مجال التدريب.