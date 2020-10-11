البنك المركزي المصري يؤسس شركة "إيجي كاش" لنقل الأموال

أسس البنك المركزى المصرى شركة «إيجى كاش» للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية، المتخصصة فى تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد، خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالمياً، وستقوم بتغطية جميع أنحاء الجمهورية خاصة فى الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية. ويساهم البنك المركزى فى رأسمال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 35%، بينما تمتلك بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وجهات أخرى الحصة المتبقية. ووقعت الشركة الأسبوع الماضى عقداً لنقل الأموال مع البنك الأهلى المصرى، وينتظر توقيع عقد مع بنك مصر الأسبوع المقبل. وأوضح اللواء هانى عمر، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تأسيس الشركة يأتى فى إطار التطوير الشامل الذى يقوم بتنفيذه البنك المركزى للجهاز المصرفى، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كافة الأنشطة المرتبطة، ومنها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أماناً، التى تسهل الوصول إلى كافة شرائح الشعب المصرى فى مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدفاً رئيسياً للبنك المركزى وهو تحقيق الشمول المالى. وأضاف أن «إيجى كاش» ستعمل وفق أحدث وأفضل التكنولوجيات والمعايير الدولية المعمول بها فى مجال نقل الأموال عالمياً، حيث ستكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا الأمان والكفاءة ضد أى محاولات لعمليات السطو، مشيراً إلى أن العربات ستكون مصفحة ومجهزة إلكترونياً ومتصلة بأحدث أجهزة اتصال بغرفة عمليات لحظية وكاميرات مراقبة لتتبع خط سيرها من لحظة خروجها وحتى وصولها، كما أن سيارات النقل التى سيتم استخدامها ستكون مجهزة بتقنية فنية عالية تتيح عملية الإتلاف الذاتى للأموال بداخلها من خلال تقنية (IBNS) والتى يتم تشغيلها فوراً فى حالات السطو.