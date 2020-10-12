"زايد" تشكر مدير منظمة الصحة العالمية لجهوده في مواجهة كورونا

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، والتي تُعقد إلكترونياً على مدار يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين، ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت "زايد"، أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة لا تعلم حتى الآن موعد الإعلان عن انتصار العالم على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف: "حرصنا قدر الإمكان على أن نجعل كورونا محور عملنا في الدورة لتوحيد رؤانا في الإقليم، وتنسيق جهود الاستجابة، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة، والوقوف صفًا واحدًا ضد ما يلحقنا بها من أضرار، ونستعين بما تعلمناه من قيم التعاون والتآخي".

وفي سياق آخر، كشفت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن روشتة الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الرحم، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الذي يمثل شهر التوعية بخطورة الإصابة بالسرطان.

وأكدت الجمعية أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم ضد فيروس "HPV"، إضافة إلى تتبع الأعراض الدالة على المرض، والاستمرار في عمل الاختبارات الدورية.